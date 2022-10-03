В 2022 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили шведскому биологу Сванте Паабо.

Об этом 3 октября объявил Нобелевский комитет.

Нобелевская премия 2022 года по физиологии и медицине была вручена Сванте Паабо «за его открытие, касающиеся геномов вымерших гоминид и эволюции человека».

Нобелевская премия является одной из самых престижных международных премий. Ежегодно ее вручают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества.

Напомним, ученая из Украины Марина Вязовская стала второй женщиной в мире, получившей престижную премию Филдса по математике.

Также сообщалось, что украинским журналистам посвятили отдельную награду Пулитцеровской премии: «За стойкость во время безжалостного вторжения».