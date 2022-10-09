Волонтеры ОО «300 НИКОЛАЕВЦОВ» совместно с французским гуманитарным фондом «ACTED» доставили продуктовую помощь незащищенным слоям населения сел Ивановка и Дмитровка Очаковского района.

Об этом сообщается на странице общественной организации.

— Эти села находятся постоянно под обстрелами «орков» в прифронтовой зоне, когда невооруженным глазом можно увидеть врага на Кинбургской Косе из этих населенных пунктов на расстоянии 8 км. Мы уверены, что враг скоро будет уничтожен нашими ВСУ! Итого, мы сила! Слава ВСУ и нашим волонтерам, — говорится в сообщении.