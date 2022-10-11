Команда народного депутата Украины, представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Игоря Копытина разработала специальный чат-бот в мессенджере Телеграм для сбора информации о попавших в российский плен украинцев.

Об этом сообщил сам Игорь Копытин.

— Как представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, знаю, что большая часть работы Штаба — прием и проработка информации от попавших в плен семей украинских военных. Поэтому мы сделали чат-бот в телеграмме, который позволит нам быстрее собирать и обрабатывать всю важную информацию, необходимую для формирования списков попавших в плен, их поиска и подготовки процедур обмена, — пояснил он.

Он подчеркнул, что вся отправленная информация будет обработана сотрудниками штаба и «мы сделаем все возможное, чтобы все наши как можно скорее вернулись домой».

Ранее сообщалось, что народный депутат Игорь Копытин и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов обсудили открытие филиала Координационного центра обращения с военнопленными в Николаеве.