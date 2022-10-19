В Вышгородском районе Киевской области местный житель обнаружил российский беспилотник «Орлан 10».

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небутов.

Муж сразу позвонил в полицию и сообщил о находке.

— Что именно снимал этот летательный аппарат типа Орлан 10 — будут определять соответствующие силовые структуры, — отметил Андрей Небутов.

Напомним, что ночью, с 18 на 19 октября, враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа «Shahed-136».