Соединенные Штаты, Франция и Великобритания планируют обсудить передачу Ираном беспилотников России на закрытом заседании Совбеза ООН в среду, 19 октября.

Об этом заявил американский чиновник, сообщает CNN.

Отмечается, что встреча состоится на фоне постоянных российских атак беспилотниками иранского производства по украинским городам и инфраструктуре, повлекшим жертв среди мирного населения.

США, Британия и Франция заявили, что передача беспилотников иранского производства является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2231, ограничивающей определенные поставки оружия в Иран или из Ирана.

— Наши французские и британские союзники публично выразили оценку того, что снабжение Ираном этих БПЛА россии является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, и мы с этим соглашаемся, — сказал замглавы Госдепартамента США Ведант Пател.

Резолюция 2231 утвердила ядерное соглашение 2015 между Ираном и шестью государствами — Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США. Она ограничила деятельность Тегерана по обогащению урана, усложнив разработку ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций.

По словам Патела, резолюция запрещает передачу по Ирану всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, если Совет Безопасности ООН не одобрит их заранее в каждом конкретном случае. Пател подчеркнул, что радиус действия дронов превышает 300 км, что нарушает резолюцию.

Напомним, что за 36 суток украинские защитники сбили 223 «Shahed-136» иранского производства.