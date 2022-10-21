Актер Марк Хэмилл, наиболее известный по роли Люка Скайуокера в оригинальной трилогии киновселенной «Звездных войн», сообщил, что Украина в скором времени получит 500 дронов на нужды армии.

Об этом он рассказал во время интервью на Bloomberg Radio, пишет УП.

Как известно, актер ранее принял участие в инициативе UNITED 24 и стал послом проекта «Армия дронов», в рамках которого ему совместно с неравнодушными удалось собрать полтысячи беспилотников.

— Все очень просто: Украине нужны дроны. Они определяют ход войны, защищают земли и людей, мониторят границы и глаза в небе. Я был в шоке, когда мне сообщили последние данные по сбору. Мне сказали, с тех пор, как я начал, мы получили более 500 дронов, — сказал он в интервью.

К слову, в начале октября Марк Хэмилл в своем Twitter опубликовал арт в поддержку Украины. На нем голубовато-желтый истребитель Люка Скайуокера, противостоящий имперскому крейсеру.

— Пусть будет с вами сила, — написал польскому актер.

Напомним, голливудский актер Пирс Броснан посетил Украинскую церковь в центре Лондона и выразил восхищение украинцами.