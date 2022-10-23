ЮНИСЕФ предоставил станцию водоочистки Николаевскому зоопарку. ЮНИСЕФ также налаживает доступ к источникам питьевой воды на территории поликлиник, больниц и школ. Кроме того, станции водоочистки устанавливаются на предприятиях критической инфраструктуры при условии, что горожане имеют к ним бесперебойный доступ.

Об этом сообщается на сайте организации.

Ситуация усложнилась 12 апреля, когда город остался без централизованного водоснабжения. Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий вспоминает, что на помощь пришли волонтеры, горожане, ГКП «Водоканал», а также жители Одессы. Воду развозили тачками в ведрах, чтобы напоить животных. И это спасло их.

— Нужно было что-то решать радикально. Поэтому пробурили две скважины в зоопарке и отсекли соленую воду, подаваемую городом. В системе водоснабжения зоопарка – вода из скважин. Эту воду тоже нужно доочистить, поэтому поставили систему очистки воды, предоставленную ЮНИСЕФ, – рассказал директор зоопарка.

Несмотря на ежедневные обстрелы города, работники Николаевского зоопарка не покидают свои рабочие места.

— Мы не можем поступить иначе, потому остаемся здесь, — говорит Владимир Топчий.

Николаевский зоопарк имеет большие планы на мирное время — создать для животных условия, отвечающие современным европейским нормам.

Начиная с 24 февраля, ЮНИСЕФ обеспечил доступ к безопасной воде для 3,5 млн человек, преимущественно путем предоставления муниципальным водным компаниям химических средств и оборудования для очистки воды. Также через партнерские организации на местах ЮНИСЕФ регулярно доставляет воду в бутылках в центры вынужденных переселенцев и на критически важные объекты инфраструктуры. Более 740 тысяч человек получили необходимые предметы гигиены и санитарии. ЮНИСЕФ выражает благодарность Бюро гуманитарной помощи USAID за их вклад и поддержку в обеспечении бесперебойного доступа к воде и услугам в Украине.

Напомним, с начала войны Николаевский зоопарк приютил более 450 животных, хозяева которых не смогли эвакуировать вместе с собой. Среди «беженцев» зоопарка: кролики, попугаи, удавы, ящерицы и даже пони.