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В Николаевской области через суд требуют обязать городские власти Южноукраинска ликвидировать незаконную свалку на территории громады.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Вознесенской окружной прокуратурой в Николаевский окружной административный суд предъявлен иск в интересах государства к Южноукраинскому городскому совету о признании противоправным бездействия и обязать принять меры по ликвидации несанкционированной свалки твердых бытовых отходов, расположенной в пределах пгт Константиновка Южноукраинской громады.
Прокуратурой установлено, что из-за неконтролируемого вывоза мусора в пределах населенного пункта образовалась стихийная свалка. Однако городской совет не отреагировал и не ликвидировал свалку.
— Учитывая, что несанкционированные горы мусора загрязняют окружающую среду и негативно влияют на человеческое здоровье, ведь они, в отличие от полигонов, не специально оборудованы, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, — говорится в сообщении.
Напомним, что Департамент жилищно-коммунальных услуг Николаевского горсовета определили ответственным за уборку мусора, образовавшегося в результате разрушений после российских обстрелов.
В Николаевской области через суд требуют обязать городские власти Южноукраинска ликвидировать незаконную свалку на территории громады.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Вознесенской окружной прокуратурой в Николаевский окружной административный суд предъявлен иск в интересах государства к Южноукраинскому городскому совету о признании противоправным бездействия и обязать принять меры по ликвидации несанкционированной свалки твердых бытовых отходов, расположенной в пределах пгт Константиновка Южноукраинской громады.
Прокуратурой установлено, что из-за неконтролируемого вывоза мусора в пределах населенного пункта образовалась стихийная свалка. Однако городской совет не отреагировал и не ликвидировал свалку.
— Учитывая, что несанкционированные горы мусора загрязняют окружающую среду и негативно влияют на человеческое здоровье, ведь они, в отличие от полигонов, не специально оборудованы, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, — говорится в сообщении.
Напомним, что Департамент жилищно-коммунальных услуг Николаевского горсовета определили ответственным за уборку мусора, образовавшегося в результате разрушений после российских обстрелов.