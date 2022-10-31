Авиаторы ВСУ трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники россиян, а воины-зенитчики точно сбили дежурный Су-25.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 156 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».

Подтвержденные потери врага составляют:

27 оккупантов

танк

2 миномета

самоходная крупнокалиберная гаубица «Акация»

двадцати трех миллиметровая зенитная установка

5 единиц автобронетехники.

В Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.

Ранее сообщалось, что на юге авиация Сил обороны Украины нанесла два удара по позициям противовоздушной обороны захватчиков. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 70 задач.