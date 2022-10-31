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Авиаторы ВСУ трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники россиян, а воины-зенитчики точно сбили дежурный Су-25.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 156 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».
Подтвержденные потери врага составляют:
В Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.
Ранее сообщалось, что на юге авиация Сил обороны Украины нанесла два удара по позициям противовоздушной обороны захватчиков. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 70 задач.
Авиаторы ВСУ трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники россиян, а воины-зенитчики точно сбили дежурный Су-25.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 156 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».
Подтвержденные потери врага составляют:
В Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.
Ранее сообщалось, что на юге авиация Сил обороны Украины нанесла два удара по позициям противовоздушной обороны захватчиков. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 70 задач.