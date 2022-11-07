Украина и Молдова возобновили движение пассажирских поездов по маршруту Киев-Кишинев после 24-летнего перерыва. Первый поезд отправился 5 ноября.

Об этом сообщили в «Укрзалізниці» и Молдовской железной дороге.

Там отметили, что возобновление обслуживания поездов на международном перегоне Кишинев-Киев произошло после 24-летнего перерыва.

По словам директора Молдавской железной дороги Олега Тофилата, перезапуск гонки Кишинев — Киев является важной региональной вехой взаимосвязи.

— Этот поезд предложит хорошее сообщение в Международный аэропорт Яссы. У нас большие планы развития пассажирских перевозок — безопасного и комфортного транспорта, — отметил Олег Тофилат.

Этот маршрут обеспечит доступ граждан Украины в Европу. Олег Тофилат уточнил, что после победы Украины в войне против России Молдова возобновит движение поездов в Одессу и другие города.

Каждый вагон поезда представляет временно оккупированный регион. Один из них посвящен Харьковщине, которая уже уволена.

Поезд на перегоне Кишинев — Киев будет курсировать трижды в неделю по такому графику:

отправление из Кишинева - 17:45, прибытие в Унген - 20:21. В Киев поезд прибывает в 11:48.

отправление из Киева - 17:02, прибытие в Унген - 07:53. В Кишинев поезд прибывает в 10:38

Поезд имеет семь вагонов. Максимальная вместимость – 280 пассажиров. Продолжительность поездки в одну сторону составляет примерно 13 часов. Стоимость проездного билета — от 870 до 1260 леев (примерно 6,4 тысяч — 9,3 тысяч гривен), в зависимости от класса.

Напомним, «Укрзализныця» возобновила довоенные маршруты, а также запускает новые поезда международного сообщения. Поезда из разных городов Украины будут ходить в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену. Также появятся новые рейсы Интерсити+.