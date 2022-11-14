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В двух польских городах Познани и Жешуве открылось отделение «Новой почты». Теперь украинцы в Польше могут пользоваться быстрой доставкой между странами.
Всего «Новая почта» уже открыла восемь отделений в Польше, сообщает пресс-служба компании.
— В отделениях Nova Post доступны услуги упаковки, отправки в Украину и получение посылок из Украины до 30 кг. Для удобства клиентов установлены примерочные столы для осмотра отправлений и боксы для сортировки мусора — говорится в сообщении.
Адреса новых отделений:
Срок доставки от 5 дней.
Оплатить посылку может только отправитель — наличными, картой или по бесконтактному расчету: ApplePay или GooglePay.
Напомним, ранее «Новая почта» объяснила, почему не доставляет в Украину генераторы из-за границы.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В двух польских городах Познани и Жешуве открылось отделение «Новой почты». Теперь украинцы в Польше могут пользоваться быстрой доставкой между странами.
Всего «Новая почта» уже открыла восемь отделений в Польше, сообщает пресс-служба компании.
— В отделениях Nova Post доступны услуги упаковки, отправки в Украину и получение посылок из Украины до 30 кг. Для удобства клиентов установлены примерочные столы для осмотра отправлений и боксы для сортировки мусора — говорится в сообщении.
Адреса новых отделений:
Срок доставки от 5 дней.
Оплатить посылку может только отправитель — наличными, картой или по бесконтактному расчету: ApplePay или GooglePay.
Напомним, ранее «Новая почта» объяснила, почему не доставляет в Украину генераторы из-за границы.