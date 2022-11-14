В двух польских городах Познани и Жешуве открылось отделение «Новой почты». Теперь украинцы в Польше могут пользоваться быстрой доставкой между странами.

Всего «Новая почта» уже открыла восемь отделений в Польше, сообщает пресс-служба компании.

— В отделениях Nova Post доступны услуги упаковки, отправки в Украину и получение посылок из Украины до 30 кг. Для удобства клиентов установлены примерочные столы для осмотра отправлений и боксы для сортировки мусора — говорится в сообщении.

Адреса новых отделений:

Познаний: Garbary 95, 61-866, цифровой адрес 60/1

Жешув: aleja Józefa Piłsudskiego 34, 35-001, цифровой адрес 35/1.

Срок доставки от 5 дней.

Оплатить посылку может только отправитель — наличными, картой или по бесконтактному расчету: ApplePay или GooglePay.

Напомним, ранее «Новая почта» объяснила, почему не доставляет в Украину генераторы из-за границы.