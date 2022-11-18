Для скорейшего обеспечения жителей Херсонщины всем необходимым в Офисе Президента определили 3 основные области, которые будут помогать региону. Это Николаевская, Одесская и Днепропетровская области, уже обеспечивающие гуманитарную помощь.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что представители Николаевской, Одесской и Днепропетровской областей уже доставляют еду, воду, медикаменты, топливо, генераторы, технику (строительную, пожарную, скорые, автобусы).

«После поездки на деоккупированную Херсонщину стало ясно одно — наши люди там нуждаются в большой помощи. Россияне не только убивали, минировали, но и обокрали все города и селения. Там нет фактически ничего. Все области также получили задачи по обеспечению необходимой помощи, сформированной Херсонской ОВА. Вчера Волынская и Закарпатская области уже отправили гуманитарные грузы. Кроме того, все области формируют бригады людей с командировочной техникой в Херсонскую область для восстановления всей инфраструктуры — энергетической, газовой, водной, дорожной и т.д. В ближайшее время посетить Херсонщину должны Председатели ОВА всех областей», — добавил Кирилл Тимошенко.

Он также отметил, что уже скоординирована работа по возобновлению электроснабжения.

«Наша амбициозная цель, чтобы свет появился уже на этой неделе. Россияне сделали все, чтобы в области ничего не было. А мы приложим усилия, чтобы в области было все! Итого — мы сила!», — резюмировал он.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.