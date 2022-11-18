Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне. Об этом сообщает НВ.

В эфире телемарафона в четверг, 17 ноября, Лубинец рассказал, что в Херсоне правоохранители обнаружили две застенки, где россияне содержали десятки человек. Также есть подтверждение того, что после пыток людей убивали.

— Таких масштабов я, вероятно, еще не видел. А я лично посещал все застенки в разных областях Украины. Масштаб просто ужасен… Такое впечатление, что россияне получают от этого какое-то удовольствие, когда убивают и подвергают пыткам наших граждан, — сказал омбудсмен.

По словам Лубинца, он разговаривал с мужчиной, которого оккупанты 45 дней удерживали в одном месте и пытали. Он был свидетелем того, как вместе с ним пыткам подвергали еще десятки людей: «Их избивали электричеством, металлическими трубами, им ломали кости. И все это происходило под камерами, то есть россияне это записывали».

Омбудсмен считает, что устроенную россиянами застенку обнаружат в каждом крупном населенном пункте Украины, потому что « это система, построенная в РФ, — фильтрационный лагерь, открывается военная комендатура и при ней обязательно застенка, где пытают и убивают гражданских».

Ранее в МВД сообщили, что в Херсонской области правоохранители обнаружили уже 63 тела замученных россиянами людей.

На прошлой неделе страна-агрессор Россия объявила о выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. Российские оккупанты вынуждены были пойти на такой шаг, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления защитников Украины в этом направлении.