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После освобождения от оккупантов в Снигиревке Николаевской области была обнаружена пыточная. Там содержались и издевались над гражданскими.
Об этом сообщил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.
«Пыточная в Снигиревке, где рашисты пытали украинцев и украинок», — написал он.
По информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, российские солдаты в Снигиревке «занимались беззаконием и ужасающими пытками» в разрушенном здании отдела полиции.
— Впереди много работы — как по установлению закона и привлечению каждого виновного к ответственности, так и к восстановлению разрушенных зданий!, – высказался начальник ГУ Нацполиции Сергей Шайхет.
Ранее сообщалось, что почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов.
Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.
Будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
После освобождения от оккупантов в Снигиревке Николаевской области была обнаружена пыточная. Там содержались и издевались над гражданскими.
Об этом сообщил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.
«Пыточная в Снигиревке, где рашисты пытали украинцев и украинок», — написал он.
По информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, российские солдаты в Снигиревке «занимались беззаконием и ужасающими пытками» в разрушенном здании отдела полиции.
— Впереди много работы — как по установлению закона и привлечению каждого виновного к ответственности, так и к восстановлению разрушенных зданий!, – высказался начальник ГУ Нацполиции Сергей Шайхет.
Ранее сообщалось, что почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов.
Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.
Будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.