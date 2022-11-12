После освобождения от оккупантов в Снигиревке Николаевской области была обнаружена пыточная. Там содержались и издевались над гражданскими.

Об этом сообщил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

«Пыточная в Снигиревке, где рашисты пытали украинцев и украинок», — написал он.

По информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, российские солдаты в Снигиревке «занимались беззаконием и ужасающими пытками» в разрушенном здании отдела полиции.

— Впереди много работы — как по установлению закона и привлечению каждого виновного к ответственности, так и к восстановлению разрушенных зданий!, – высказался начальник ГУ Нацполиции Сергей Шайхет.

Ранее сообщалось, что почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов.

Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.

Будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.