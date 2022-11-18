Пограничная служба Финляндии заявила, что в следующем году на восточной границе будет возведено трехкилометровое тестовое ограждение.

Как сообщает Укринформ, об этом сообщает Yle.

Строительство начнется в марте и ожидается, что оно будет завершено к лету.

Пробный забор будет построен в городке Пелкола в Иматре, недалеко от Многостороннего автомобильного пункта пропуска Иматра. Забор будет начинаться на берегу реки Вуокси и будет строиться в северном направлении.

На ограждении будет установлено видеонаблюдение. В наиболее важных зонах забор будет оснащен освещением и громкоговорителями.

По оценкам Пограничной службы, на восточной границе необходимо построить ограждение протяженностью 130–260 километров, чтобы предотвратить массовую нелегальную иммиграцию.

По оценкам финских властей, строительство всего забора займет 3–4 года и обойдется в сотни миллионов евро.

Как сообщалось, пограничная охрана Финляндии выступила с инициативой строительства забора на границе с россией из-за «последних изменений в области безопасности». Местные СМИ ранее писали, что Финляндия начнет строительство забора на границе с Россией еще в этом году.