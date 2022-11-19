В Литве собрали средства на второй морской беспилотник для Украины, сбор на третий дрон – в процессе.

Об этом написал в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас.

«Литовцы в ударе. После предоставления Украине морского беспилотника PEACE Дец мы собрали еще $250 тысяч на второй под названием Yes to peace или PEACE Да. И уже есть 40 тысяч евро на третий — Duke of Peace (PEACE Дюк). Это будет лучшее трио со времен трех теноров», — написал Андрюс Тапинас.