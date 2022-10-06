В Украине продают браслеты, изготовленные из последней довоенной партии металла Азовстали, чтобы собрать средства для Вооруженных сил.

Проект «Азовсталь. Символ несокрушимости» запустила фандрейзинговая платформа United24, сообщает пресс- служба Офиса Президента.

Из-за ограниченного объема стали первая партия браслетов насчитывает 10 тысяч штук, каждый из которых стоит 1500 гривен. Все собранные от продажи деньги пойдут на закупку дронов для украинской армии.

— Слово «Азовсталь» из названия завода превратилось в название общее — символ мужества и силы духа всего украинского народа. Мы посвящаем этот проект самым несгибаемым людям мира — ВСУ, а также каждому украинцу, защищающему свою землю, — подчеркнул Михаил Федоров, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины.

Каждый браслет изготовлен из 5 граммов стали, произведенной на прокатном стане 3600 комбината «Азовсталь». Листопрокатный цех, в котором много лет работал в 3600, стал одним из мест, где до последнего держали оборону защитники и защитницы Мариуполя.

Презентация инициативы состоялась у самого большого флага Украины, рядом с которым разместили 17-метровую надпись «Верю в ВСУ». Буквы, также сделанные из металла «Азовстали», будут стоять на этом месте до 1 ноября.

Дизайн браслетов с выгравированным гербом Украины разработал ювелирный дом SOVA. Во время реализации замысла руководствовались ограниченным количеством металла и большим тиражом, ведь ожидали, что такой браслет захотят иметь тысячи людей.

Напомним, недавно Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.

Вицеадмирал Алексей Неижпапа встретился с освобожденными из плена морскими пехотинцами 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.