Вице-адмирал Алексей Неижпапа встретился с освобожденными из плена морскими пехотинцами 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
Об этом сообщили на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
В настоящее время вернувшиеся из плена морские пехотинцы получают надлежащую медицинскую помощь и реабилитацию в медицинских учреждениях страны. В одно из таких заведений прибыл командующий ВМС, чтобы пообщаться с военными и поздравить их с возвращением на родную землю.
Вице-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил украинских защитников за их мужество и верность украинским народам, пожелал как скорейшего выздоровления и вручил почетные награды за их личный вклад в нашу общую победу.
Ранее командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского полковник Виктор Сикоза поздравил вернувшихся из плена военнослужащих и пообещал, что будет прилагать все возможные и необходимые действия, чтобы вернуть всех пленных морских пехотинцев домой.
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Вице-адмирал Алексей Неижпапа встретился с освобожденными из плена морскими пехотинцами 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
Об этом сообщили на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
В настоящее время вернувшиеся из плена морские пехотинцы получают надлежащую медицинскую помощь и реабилитацию в медицинских учреждениях страны. В одно из таких заведений прибыл командующий ВМС, чтобы пообщаться с военными и поздравить их с возвращением на родную землю.
Вице-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил украинских защитников за их мужество и верность украинским народам, пожелал как скорейшего выздоровления и вручил почетные награды за их личный вклад в нашу общую победу.
Ранее командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского полковник Виктор Сикоза поздравил вернувшихся из плена военнослужащих и пообещал, что будет прилагать все возможные и необходимые действия, чтобы вернуть всех пленных морских пехотинцев домой.