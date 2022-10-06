Вице-адмирал Алексей Неижпапа встретился с освобожденными из плена морскими пехотинцами 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Об этом сообщили на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

В настоящее время вернувшиеся из плена морские пехотинцы получают надлежащую медицинскую помощь и реабилитацию в медицинских учреждениях страны. В одно из таких заведений прибыл командующий ВМС, чтобы пообщаться с военными и поздравить их с возвращением на родную землю.

Вице-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил украинских защитников за их мужество и верность украинским народам, пожелал как скорейшего выздоровления и вручил почетные награды за их личный вклад в нашу общую победу.

Ранее командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского полковник Виктор Сикоза поздравил вернувшихся из плена военнослужащих и пообещал, что будет прилагать все возможные и необходимые действия, чтобы вернуть всех пленных морских пехотинцев домой.