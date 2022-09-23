Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского полковник Виктор Сикоза поздравил вернувшихся из плена военнослужащих и пообещал, что будет прилагать все возможные и необходимые действия, чтобы вернуть всех пленных морских пехотинцев домой.

Обращение комбрига опубликовано на Facebook-странице бригады.

Он отметил, что произошел обмен морпехов, которые вернулись из ада.

— Сначала полномасштабное вторжение российских войск они героически защищали Мариупольский гарнизон ценой собственной жизни. Далее – коридоры жестокой застенки бесчестных комиссаров русских оккупантов. Увечья, позорные издевательства, отсутствие надлежащей медицинской помощи, недостаток пищи и сна... Это лишь ничтожная часть тех пыток, через которые проходят наши собратья и сестры. Еще 50 морских пехотинцев бригады уже на родной земле, в Украине и получают должную медицинскую помощь. Им предстоит соответствующая реабилитация и отдых. Уверен, что большинство военнослужащих вернутся в боевой строй и продолжат мужественно защищать Родину от захватнической орды, — отметил Виктор Сикоза.

Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в этой сложной широкомасштабной операции по возвращению военнослужащих из плена.

— Командование бригады принимает все возможные и необходимые действия, чтобы вернуть ВСЕХ пленных морских пехотинцев домой. Ибо для нас «не бросать своих» – это правило, а не просто слова. Собратья, мы все за вами очень соскучились и очень скучаем. Помним о каждом и каждом. Ждем. Гордимся. Отомстим! Слава Украине! Слава морской пехоте! – написал Виктор Сикоза.

Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.