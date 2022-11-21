Прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно с полицейскими и экспертами провели осмотры четырех помещений, где во время захвата города оккупанты незаконно удерживали людей и жестоко их пытали.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, во время оккупации Херсона российские военные и представители спецслужб РФ в захваченных зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы.

— Об этом свидетельствуют выявленные документы, в том числе так называемые удостоверения представителей оккупационной полиции, графики дежурств, расклеенные отметки дежурная часть, кабинет следствия, уголовный розыск. Изъяты части резиновых дубинок, деревянная бита, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампу накаливания и шары из стен. В камерах и подвалах в отношении людей применялись различные методы пыток, физическое и психологическое насилие, говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий с пострадавшим в подвале одного из офисных зданий, где оккупанты также устроили застенку, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи.

В настоящее время устанавливаются все потерпевшие от действий представителей страны-агрессора. Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Работа по установлению мест расположения застенков и незаконных мест содержания людей продолжается. Правоохранители продолжают собирать доказательную базу для установления правосудия над российскими военными.

Напомним, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.