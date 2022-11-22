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Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.
Об этом сообщает пресс- служба управления СБУ в Ровенской области.
Сообщается, что подобные мероприятия проходят совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности спецслужб РФ в Украине.
СБУ отмечает, что, учитывая вооруженную агрессию России, возрастает риск совершения терактов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.
Поэтому указанные мероприятия проводятся для:
При участии представителей церкви правоохранители:
Ранее сообщалось, что на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве СБУ провела меры безопасности по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.
Об этом сообщает пресс- служба управления СБУ в Ровенской области.
Сообщается, что подобные мероприятия проходят совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности спецслужб РФ в Украине.
СБУ отмечает, что, учитывая вооруженную агрессию России, возрастает риск совершения терактов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.
Поэтому указанные мероприятия проводятся для:
При участии представителей церкви правоохранители:
Ранее сообщалось, что на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве СБУ провела меры безопасности по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.