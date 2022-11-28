В разных районах Киева установят новогодние елки, в том числе и на Софийской площади. Однако в этом году в столице не будет массовых мероприятий и концертных программ.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что каждый день общается с украинскими военными. По его словам, бойцы хотели бы, чтобы в Киеве была елка, и у их детей было новогоднее настроение.

— Мы понимаем, что массовые меры запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но упразднять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть. Нельзя позволить Путину украсть наше Рождество. Несмотря на разные мнения от разных сторон, нужно или не нужно, мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои частные средства установить елки без новогоднего пафоса, сказал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в Киеве будет несколько новогодних локаций во многих районах нашего города, в том числе и на Софийской площади. На них будут установлены елки.

— Но мы решили без массовых мероприятий, без концертных программ, фастфудов. Будет установлена исключительно елка, чтобы напоминало о новогоднем настроении нашим детям. Знаете, не хочется забирать у детей Святого Николая... — добавил он.

Напомним, эскиз николаевской школьницы победил на конкурсе от Укрпочты на лучшую рождественскую марку.