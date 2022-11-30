Эвакуированные жители Херсона смогут получить гуманитарную помощь в других городах Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Для этого внутренне перемещенные лица должны зарегистрироваться и заполнить заявку на получение пособия.

— ВПЛ, зарегистрировавшиеся на получение гумпомощи, сообщат о времени и месте выдачи пакетов. При получении помощи переселенцам необходимо предъявить документ, подтверждающий их регистрацию в Херсонской области, отметили в МинТОТ.

На этой неделе продуктовые наборы начали выдавать эвакуированным жителям Херсона, которые находятся во Львове, Виннице и Днепре. Впоследствии продукты получат ВПЛ в Одессе и Киеве.

Напомним, для обеспечения жителей Херсонщины всем необходимым в Офисе Президента определили 3 основные области, которые будут помогать региону. Это Николаевская, Одесская и Днепропетровская области, уже обеспечивающие гуманитарную помощь.