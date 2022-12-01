Еще 50 защитников Украины вернулись домой из российских застенков, среди которых 6 морпехов 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

«Ждем всех морских пехотинцев бригады, остающихся в российском плену. Помним о каждом, отомстим!», — отметили в бригаде.

Глава ОП Андрей Ермак отметил, что домой вернулись защитники Мариуполя и ранены в Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

– Провели очередной большой обмен пленными. Уволили 50 защитников Украины. Мы возвращаем защитников Мариуполя и «Азовстали», возвращаем находившихся в Оленовке пленных раненых, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях, — прокомментировал он.

Напомним, в октябре вицеадмирал Алексей Неежпапа встретился с освобожденными из плена морскими пехотинцами 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Он поблагодарил украинских защитников за их мужество и верность украинскому народу, пожелал как скорейшего выздоровления и вручил почетные награды за их личный вклад в нашу общую победу.