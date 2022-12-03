Противник не прекращает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступательные действия.

Продолжается перемещение личного состава и военной техники оккупантов для комплектования подразделений, понесших потери, сообщает Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опросное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

В то же время противник нанес 5 ракетных, 27 авиационных ударов и совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре и позициям наших войск вдоль линии столкновения.

Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

Противник продолжает нести потери. Так, в город Токмак Запорожской области зафиксировано прибытие в больницы более десяти автомобилей с ранеными военнослужащими и телами погибших оккупантов.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили вражеский вертолет и 6 БПЛА типа «Орлан-10».

Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили 5 пунктов управления, 2 склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава и ВВТ и 4 других важных объекта российских оккупантов.

Напомним, за время полномасштабной войны РФ потеряла уже около 90 тысяч 90 военных.