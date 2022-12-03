В субботу 3 декабря пограничники сбили в окрестностях Бахмута вражеский самолет СУ-34.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Метким выстрелом расчет переносного зенитно-ракетного комплекса приземлил «птичку» оккупантов, как только появилась рядом позиций военнослужащих ГНСУ. Отметим, что это один из бортов, который в последнее время доставлял хлопоты защитникам Бахмута», — говорится в сообщении.
Пограничники добавили, что судьба пилотов пока неизвестна, а стоимость уничтоженного самолета оценивается в 50 миллионов долларов.
Напомним, вчера ВСУ сбили российский вертолет и шесть «Орланов».
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В субботу 3 декабря пограничники сбили в окрестностях Бахмута вражеский самолет СУ-34.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Метким выстрелом расчет переносного зенитно-ракетного комплекса приземлил «птичку» оккупантов, как только появилась рядом позиций военнослужащих ГНСУ. Отметим, что это один из бортов, который в последнее время доставлял хлопоты защитникам Бахмута», — говорится в сообщении.
Пограничники добавили, что судьба пилотов пока неизвестна, а стоимость уничтоженного самолета оценивается в 50 миллионов долларов.
Напомним, вчера ВСУ сбили российский вертолет и шесть «Орланов».