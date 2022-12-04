Граждане, пострадавшие в результате развязанной россией войны, могут получить денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев.
Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
— Приоритет для получения финансовой помощи предоставляется наиболее уязвимым категориям населения, — добавили в ведомстве.
На эти выплаты могут рассчитывать те, кто не получает помощи от других программ. В частности, деньги могут быть перечислены ВПЛ или местным жителям Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Одесской областей.
Приоритетом являются граждане, члены семьи которых были травмированы или ранены в результате боевых действий – для гражданских. Люди, которые в результате боевых действий полностью потеряли жилье или их дома частично разрушены и нуждаются в ремонте. Также речь идет об одиноких матерях/родителях с несовершеннолетними детьми; семьи, где есть люди с инвалидностью, или онкобольные, нуждающиеся в ценном лечении. Также потерявшие работу украинцы остались без средств на существование. Те, кто вынужден был уехать из дома и не может вернуться, потому что эта территория оккупирована или ведутся боевые действия. Также малообеспечены семьи трудоспособного возраста.
Речь идет о 2200 грн на каждого члена семьи, но не более чем для 5 человек. Регулярность – 1 раз в месяц в течение трех месяцев.
Напомним, эвакуированные жители Херсона смогут получить гуманитарную помощь в других городах Украины.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Граждане, пострадавшие в результате развязанной россией войны, могут получить денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев.
Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
— Приоритет для получения финансовой помощи предоставляется наиболее уязвимым категориям населения, — добавили в ведомстве.
На эти выплаты могут рассчитывать те, кто не получает помощи от других программ. В частности, деньги могут быть перечислены ВПЛ или местным жителям Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Одесской областей.
Приоритетом являются граждане, члены семьи которых были травмированы или ранены в результате боевых действий – для гражданских. Люди, которые в результате боевых действий полностью потеряли жилье или их дома частично разрушены и нуждаются в ремонте. Также речь идет об одиноких матерях/родителях с несовершеннолетними детьми; семьи, где есть люди с инвалидностью, или онкобольные, нуждающиеся в ценном лечении. Также потерявшие работу украинцы остались без средств на существование. Те, кто вынужден был уехать из дома и не может вернуться, потому что эта территория оккупирована или ведутся боевые действия. Также малообеспечены семьи трудоспособного возраста.
Речь идет о 2200 грн на каждого члена семьи, но не более чем для 5 человек. Регулярность – 1 раз в месяц в течение трех месяцев.
Напомним, эвакуированные жители Херсона смогут получить гуманитарную помощь в других городах Украины.