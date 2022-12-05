Президент Владимир Зеленский отметил воинов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского орденами «За мужество», сообщили в ОБМП.
Указами Президента Украины от 02.12.2022 № 823/2022 и № 824/2022 за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге морских пехотинцев отмечено:
Орденом «За мужество» II степени :
Орденом «За мужество» ІІІ степени :
Напомним, Россия на восточном фронте использует запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты «К-51». В частности, хлорпикриновые гранаты из дронов оккупанты сбросили на бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
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Президент Владимир Зеленский отметил воинов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского орденами «За мужество», сообщили в ОБМП.
Указами Президента Украины от 02.12.2022 № 823/2022 и № 824/2022 за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге морских пехотинцев отмечено:
Орденом «За мужество» II степени :
Орденом «За мужество» ІІІ степени :
Напомним, Россия на восточном фронте использует запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты «К-51». В частности, хлорпикриновые гранаты из дронов оккупанты сбросили на бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.