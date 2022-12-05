Президент Владимир Зеленский отметил воинов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского орденами «За мужество», сообщили в ОБМП.

Указами Президента Украины от 02.12.2022 № 823/2022 и № 824/2022 за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге морских пехотинцев отмечено:

Орденом «За мужество» II степени :

сержанта НУЦУ Руслану Васильевну

старшего матроса НЕДОГРИЗЮК Оксану Васильевну

Орденом «За мужество» ІІІ степени :

лейтенанта КУРИНУ Анастасию Владимировну

лейтенанта РОЗКВАС Викторию Викторовну

штаб-сержанта НАВИТАНЮК Людмилу Михайловну

главного сержанта МЕДИНСКУЮ Юлию Алексеевну

главного сержанта ТИТЕЕВУ Татьяну Николаевну

старшего сержанта ЧМИЛЕВСКУЮ Марину Вячеславовну

старшего сержанта ЮРЧУК Ярославу Анатольевну

сержанта ОЛСЕН Анну Александровну

сержанта ТАРАНОВУ Наталью Владимировну

сержанта ЦАРИК Любовь Анатольевну

младшего сержанта НЕСТЕРЧУК Ольгу Владимировну

младшего сержанта ХАМУЛУ Инну Михайловну

старшего матроса ПАВЛЕНКО Екатерину Васильевну

старшего матроса ПАСКО Яну Николаевну

старшего матроса СКАКУН Инну Анатольевну

старшего матроса ФЕДЕНИШИНУ Галину Николаевну

старшего матроса ВОЛОДИНУ Оксану Васильевну

старшего матроса ВОРОНЦОВУ Евгению Александровну

матроса САМОЙЛЮК Алену Анатольевну

матроса ГУСТАВССОНА Матиаса

матроса ХАРДИНГА Джона

Напомним, Россия на восточном фронте использует запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты «К-51». В частности, хлорпикриновые гранаты из дронов оккупанты сбросили на бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.