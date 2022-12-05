В Николаеве количество жителей выросло до 250 тысяч. Люди начали возвращаться в город после того, как освободили Херсон и интернсивность обстрелов значительно уменьшилась.

Об этом в интервью РБК-Україна рассказал мэр Александр Сенкевич.

—Что касается Николаева, почти три недели у нас тихо, поэтому люди начали возвращаться, количество машин увеличилось. К этому времени мы регистрировали около 220-230 тысяч, сейчас мы видим, что количество жителей выросло до 250 тысяч. По количеству и объему сбросов канализационной воды, мы видим, что в городе живет около половины жителей от довоенного времени. Увеличилось количество бытового мусора и, собственно, количество телефонов, по информации от мобильных операторов, также увеличилось на 10%, то есть до 250 тысяч, — сообщил он.

Однако глава города советует николаевцам не спешить, ведь россияне перегруппировываются и ситуация может обостриться.

– Люди возвращаются. Когда спрашивают меня, можно ли возвращаться, я все же рекомендую еще дождаться, как будет разворачиваться ситуация с опасностью. Мы понимаем, что россияне сейчас перегруппировываются, они меняют свои позиции и те места, которые были доступны для обстрелов с территории Херсона или возле Херсона, они продолжают быть доступными для обстрелов. Мы ждем, как они будут вести себя, — уверен мэр города.

Напомним, что обстрелы города фиксировали 3 ноября. Около 23.30 враг обстрелял один из районов Николаева ракетами типа С-300. В результате разрушено складское помещение, повреждено административное здание и стоящие рядом автомобили.