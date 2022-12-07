Город Ганновер, являющийся административным центром немецкой федеральной земли Нижняя Саксония, направляет в Николаев десять единиц специальной техники.
Об этом сообщает DPA.
В состав гуманитарного грузовика входят фронтальные погрузчики, кареты скорой помощи и микроавтобусы, а также несколько электрогенераторов.
— Мы обязаны помочь, ведь потребность (в этом) в Николаеве очень велика. Сложная гуманитарная ситуация требует общих усилий, – заявил лорд-мэр Ганновера Белит Онай.
Семь единиц техники были взяты из автопарка Ганновера, в том числе пожарной части и разных ведомств. Еще три автомобиля были организованы благодаря сотрудничеству с Обществом международного сотрудничества (GiZ).
Транспортные средства нужны городу для спасения людей, разбора завалов, а также для поддержания или восстановления электро- и водоснабжения.
Ожидается, что в течение 7-9 декабря автомобили будут доставлены на румынско-украинскую границу, где их получат представители из Николаева.
Как отмечает DPA, Николаев в результате боевых действий потерял почти две трети автопарка. Значительная часть техники была уничтожена российскими обстрелами, часть передана украинской армии.
Кроме того, Россия разрушила в Николаеве около двух тысяч жилых домов, многие общественные объекты, мосты и дороги, а также серьезно повредила электросеть.
Напомним, что Ганновер и Николаев ранее заключили соглашение о партнерстве.
Ранее сообщалось, что Николаев и польский город Холм подпишут соглашение о сотрудничестве.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Город Ганновер, являющийся административным центром немецкой федеральной земли Нижняя Саксония, направляет в Николаев десять единиц специальной техники.
Об этом сообщает DPA.
В состав гуманитарного грузовика входят фронтальные погрузчики, кареты скорой помощи и микроавтобусы, а также несколько электрогенераторов.
— Мы обязаны помочь, ведь потребность (в этом) в Николаеве очень велика. Сложная гуманитарная ситуация требует общих усилий, – заявил лорд-мэр Ганновера Белит Онай.
Семь единиц техники были взяты из автопарка Ганновера, в том числе пожарной части и разных ведомств. Еще три автомобиля были организованы благодаря сотрудничеству с Обществом международного сотрудничества (GiZ).
Транспортные средства нужны городу для спасения людей, разбора завалов, а также для поддержания или восстановления электро- и водоснабжения.
Ожидается, что в течение 7-9 декабря автомобили будут доставлены на румынско-украинскую границу, где их получат представители из Николаева.
Как отмечает DPA, Николаев в результате боевых действий потерял почти две трети автопарка. Значительная часть техники была уничтожена российскими обстрелами, часть передана украинской армии.
Кроме того, Россия разрушила в Николаеве около двух тысяч жилых домов, многие общественные объекты, мосты и дороги, а также серьезно повредила электросеть.
Напомним, что Ганновер и Николаев ранее заключили соглашение о партнерстве.
Ранее сообщалось, что Николаев и польский город Холм подпишут соглашение о сотрудничестве.