Впервые в Украине пациентам будут бесплатно доступны лекарства против спинальной мышечной атрофии. Планируется закупить препарат Evrysdi («Рисдиплам») для лечения детей, больных СМА.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило 9 декабря.

На заседании правительства было поддержано предложение Министерства здравоохранения Украины осуществить закупки 9 лекарственных средств по договорам управляемого доступа, 8 из них закупалось централизованно раньше, 1 – будет закуплено впервые.

— Утвердив сегодня перечень закупаемых по договорам управляемого доступа лекарственных средств, Кабинет Министров финализовал огромную работу, проведенную Министерством здравоохранения и Медзакупками Украины. Позитивные переговоры с компанией Roche по закупке «Рисдиплама» для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией - это настоящий прорыв для свободной и независимой Украины, которая беспокоится о своих гражданах! Спасибо ВСУ, что позволяют реализовывать запланированное даже во время войны, – подчеркнул Виктор Ляшко.

Препарат станет доступен пациентам со спинальной мышечной атрофией первого типа в 2023 году. Указанное лекарственное средство будут получать пациенты со СМА, которые будут отвечать критериям включения в программу (возраст, тип болезни и т.п.), в том числе те, которым будет поставлен диагноз по результатам программы расширенного неонатального скрининга. Подробные условия получения пациентами этого лекарственного средства будут сообщены впоследствии.

СМА – это редкая нервно-мышечная болезнь, которая приводит к атрофии конечностей и смерти. «Рисдиплам» – единственное лекарственное средство против спинальной мышечной атрофии, которым можно самостоятельно лечиться на дому, ведь его следует принимать орально.

Один флакон препарата «Рисдиплам» в Украине стоит более 250 тысяч гривен, сообщает BBC Украина.

«Рисдиплам» – не единственный препарат, применяемый при СМА. Существуют еще два, способные затормозить или остановить развитие болезни – это «Спинраза» и «Золгенсма».

«Спинразу» вводят пациенту под оболочку спинного мозга на 1, 14, 28 и 63 день лечения. Пропускать их нельзя, в противном случае эффект потеряется. Далее препарат вводят пожизненно каждые четыре месяца.

«Рисдиплам» также нужно принимать всю жизнь, но в отличие от «Спинразы», его можно пить дома, как обычное лекарство.

«Золгенсма» признана самым дорогим лекарством в мире — стоимость одной дозы составляет 2,2 миллиона долларов. Однако она способна остановить развитие СМА за один укол — препарат по существу заменяет дефектный ген, вызывающий болезнь.