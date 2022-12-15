В Николаеве жители микрорайона Сухой Фонтан и части жителей микрорайона Лески остались без отопления из-за слива воды из системы.

Об этом информирует ОКП « Николаевоблтеплоэнерго ».

Балансодержателям жилых домов поручено решить вопрос по заполнению сетей. Также на предприятии еще раз попросили николаевцев не сливать для своих нужд воду из систем отопления.

— Из-за опустошения внутридомовых систем теплоснабжения для смыва унитаза или мытья рук - жители двух микрорайонов без тепла! Просим в конце концов задуматься и не совершать бессмысленных действий, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве продолжают обустройство пунктов временного пребывания на случай отключения света и теплоснабжения в результате российских обстрелов.