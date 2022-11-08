В Николаеве продолжают обустройство пунктов временного пребывания на случай отключения света и теплоснабжения в результате российских обстрелов.

В одном из таких пунктов побывал корреспондент «НикВести».

Всего в Николаеве планируют открыть 12 таких пунктов, в настоящее время обустроено уже шесть.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич отметил, что адреса пунктов разглашаться публично не будут — из соображений безопасности.

Информировать людей об их местонахождении будут в зависимости от ситуаций — через районные администрации, глав ОСМД и управляющие компании.

Все пункты оснащены генераторами и системами индивидуального отопления. В пунктах есть спальные места, чтобы люди могли несколько дней там заночевать при отключении отопления и света у них дома. Также в наличии стиральные машины, постельные принадлежности, посуда и средства гигиены.

— Люди смогут прийти, согреться, зарядить павербанк, выпить чаю или кофе. Находиться можно несколько суток, чтобы определиться, куда двигаться дальше, – рассказал вице-мэр по гуманитарным вопросам Анатолий Петров.

Каждый пункт рассчитан ориентировочно на 80 мест. Таким образом, все 12 пунктов смогут принять одновременно до тысячи горожан. Они будут находиться по всем районам. В тех, где проживает больше людей, откроют до 4 пунктов.

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести».

Ранее мэр Александр Сенкевич рассказал, что в Николаеве обустроят пункты с кроватями для горожан на случай, если в их домах в результате обстрелов РФ отключится отопление.

О том, как Николаев готовится к зиме читайте в статье « НикВести » « Зима близко: Каким будет отопительный сезон в Николаеве?».