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В Николаеве обустроят пункты с кроватями для горожан на случай, если в их домах в результате обстрелов РФ отключится отопление.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в интервью «Суспільному».
– Сегодня поставлена задача в каждом районе организовать такие места. Это не будет комфортным местом обитания. Это будет место всеобщего проживания. Но с отоплением на случай отключения. Это большие территории, которые будут отапливаться. К примеру, спортивные залы или подобные помещения, где будут стоять кровати. Люди там будут ночевать, жить. К примеру, утром идти куда-то или оставаться-греться. То есть это места обитания. Не могу сказать, что они комфортны, но просто чтобы люди не замерзли и могли выжить во время зимы, – сказал Александр Сенкевич.
Ранее мэр сообщил, что Николаев, несмотря на регулярные обстрелы россиян, готов к отопительному сезону. Его в городе планируют начать с 1 ноября.
Как сообщалось, на сегодняшний день жители Николаева, даже находящиеся за границей, продолжают оплачивать жилищно-коммунальные услуги, поддерживая родной город. В частности, платежи за теплоснабжение составляют 70-80 процентов от необходимых расчетов.
Напомним, процесс заполнения систем отопления в многоквартирных домах Николаева начался в конце сентября. Для этого использовали воду с примесями специальных химических реагентов, которую ни в коем случае нельзя употреблять в качестве технической или питьевой.
В Николаеве обустроят пункты с кроватями для горожан на случай, если в их домах в результате обстрелов РФ отключится отопление.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в интервью «Суспільному».
– Сегодня поставлена задача в каждом районе организовать такие места. Это не будет комфортным местом обитания. Это будет место всеобщего проживания. Но с отоплением на случай отключения. Это большие территории, которые будут отапливаться. К примеру, спортивные залы или подобные помещения, где будут стоять кровати. Люди там будут ночевать, жить. К примеру, утром идти куда-то или оставаться-греться. То есть это места обитания. Не могу сказать, что они комфортны, но просто чтобы люди не замерзли и могли выжить во время зимы, – сказал Александр Сенкевич.
Ранее мэр сообщил, что Николаев, несмотря на регулярные обстрелы россиян, готов к отопительному сезону. Его в городе планируют начать с 1 ноября.
Как сообщалось, на сегодняшний день жители Николаева, даже находящиеся за границей, продолжают оплачивать жилищно-коммунальные услуги, поддерживая родной город. В частности, платежи за теплоснабжение составляют 70-80 процентов от необходимых расчетов.
Напомним, процесс заполнения систем отопления в многоквартирных домах Николаева начался в конце сентября. Для этого использовали воду с примесями специальных химических реагентов, которую ни в коем случае нельзя употреблять в качестве технической или питьевой.