Николаев, несмотря на регулярные обстрелы россиян, готов к отопительному сезону. Его планируют начать с 1 ноября.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич во время брифинга.

- В прошлом году мы запустили отопление 1 ноября. Где-то на эти даты ориентируемся и в этом году, но уже готовы запустить его и на следующей неделе, – заявил Александр Сенкевич.

Как обычно, тепло запустят в случае, если среднесуточная температура в течение трех дней будет держаться на уровне 8 градусов по Цельсию.

— Отопительный сезон в Николаеве запускается по решению исполнительного комитета и регламентируется только по одному параметру – это среднесуточная температура в 8 градусов Цельсия, в течение трех дней. Если такая температура будет, то в Николаеве мы запускаем тепло. Систему теплоснабжения мы готовим с весны по сей день в нормальном режиме. Для нас война не повод беспокоиться. Несмотря на то, что за все время войны нас не бомбили всего 40 дней, мы готовим отопительный сезон, готовим сети. Все делаем для того, чтобы запустить, – сказал Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что людям, которые выехали из города, но в квартиры которых будет подаваться теплоноситель, все равно придется платить за отопление.

— У нас было мнение по поводу того, чтобы не прогревать дома, в которых количество жильцов составляет менее 10-20%. Затем мы отошли от этого мнения, потому что на самом деле отсутствие тепла зимой может создать большие проблемы. То есть, все будет покрыто плесенью, которую потом невозможно будет вывести. Мебель также может разбухнуть, будет повреждена техника, и это принесет владельцам гораздо больше убытков, чем уплата за теплоснабжение, – заявил Александр Сенкевич.

Как сообщалось, на сегодняшний день жители Николаева, даже находящиеся за границей, продолжают оплачивать жилищно-коммунальные услуги, поддерживая родной город. В частности, платежи за теплоснабжение составляют 70-80 процентов от необходимых расчетов.

Напомним, процесс заполнения систем отопления в многоквартирных домах Николаева начался в конце сентября. Для этого использовали воду с примесями специальных химических реагентов, которую ни в коем случае нельзя употреблять в качестве технической или питьевой.