Германия продолжает поддерживать Николаев и передал городу-герою 4 генератора мощностью 715, 410 и 630 кВт.
Об этом сообщили в Николаевском горсовете.
«Сотрудничество стало возможным благодаря постоянной коммуникации с представителями Technisches Hilfswerk (THW). Благодарим наших доноров за постоянную помощь и неоценимую поддержку. Особое спасибо Tulcea Humanitarian Logistics Hub за готовность принять предоставленные генераторы и Одесскому городскому совету за помощь в доставке», — говорится в сообщении.
Напомним, жителям львовских многоэтажек, которые будут покупать генераторы, город будет возвращать 50% их стоимости.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Германия продолжает поддерживать Николаев и передал городу-герою 4 генератора мощностью 715, 410 и 630 кВт.
Об этом сообщили в Николаевском горсовете.
«Сотрудничество стало возможным благодаря постоянной коммуникации с представителями Technisches Hilfswerk (THW). Благодарим наших доноров за постоянную помощь и неоценимую поддержку. Особое спасибо Tulcea Humanitarian Logistics Hub за готовность принять предоставленные генераторы и Одесскому городскому совету за помощь в доставке», — говорится в сообщении.
Напомним, жителям львовских многоэтажек, которые будут покупать генераторы, город будет возвращать 50% их стоимости.