Германия продолжает поддерживать Николаев и передал городу-герою 4 генератора мощностью 715, 410 и 630 кВт.

Об этом сообщили в Николаевском горсовете.

«Сотрудничество стало возможным благодаря постоянной коммуникации с представителями Technisches Hilfswerk (THW). Благодарим наших доноров за постоянную помощь и неоценимую поддержку. Особое спасибо Tulcea Humanitarian Logistics Hub за готовность принять предоставленные генераторы и Одесскому городскому совету за помощь в доставке», — говорится в сообщении.

Напомним, жителям львовских многоэтажек, которые будут покупать генераторы, город будет возвращать 50% их стоимости.