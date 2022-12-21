В Николаеве в 2023 и 2024 годах планируют отлавливать больше бездомных кошек и собак. С этой целью из горбюджета просят выделить на 5 миллионов гривен больше, чем планировалось.

Об этом шла речь на заседании комиссии горсовета по ЖКХ во вторник, 20 декабря, пишут «НикВести».

На рассмотрение депутатов внесли изменения в Программу обращения с кошками и собаками и регулирования численности бездомных животных гуманными методами в Николаеве на 2020-2024 годы.

В частности, как доложил представитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Игорь Набатов, на мероприятия по отлову, стерилизации, лечению и, при необходимости, эвтаназии животных планируют расходы в сумме 12 миллионов гривен. Предлагаемая изменениями сумма на 5 миллионов больше той, что была заложена в программе ранее. Это связано с инфляцией и увеличением количества бездомных животных, которых собираются отлавливать.

Количество бездомных животных, которых планируется отловить, выросло с 800 до 1100, количество животных, которых хотят стерилизовать и вернуть возросло на 200, передать новым владельцам — на 100.

В результате голосования члены комиссии решили вынести этот вопрос на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.

Напомним, депутат Николаевского городского совета, председатель комиссии по законности Елена Киселева инициировала внесение изменений в регламент городского совета, чтобы зафиксировать роспуск фракций в случае запрета деятельности партий, от которых они были избраны.