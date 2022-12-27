Один из двух крупнейших операторов почтовой связи, компания «Новая почта», существенно подняла тарифы на доставку с 1 января 2023 года.

Как сообщили в компании, стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково.

Посылки между отделениями и почтоматами по городу:

до 2 кг – 50 грн (сейчас 40 гривен);

до 10 кг – 80 грн (сейчас 60 гривен);

до 30 кг – 120 грн (сейчас 80 гривен).

Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:

до 2 кг – 70 грн (сейчас 60 гривен);

до 10 кг – 100 грн (сейчас 80 гривен);

до 30 кг – 140 грн (сейчас 120 гривен).

Кроме того, установлена доплата за доставку/забор курьером:

для отправок до 30 кг +35 грн в тариф;

за каждые 100 кг для отправок свыше 30 кг +100 грн в тариф.

Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 гривен.

Также компания отменила плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении, и теперь она будет бесплатной. Раньше это стоило 20 гривен.

Напомним, «Новая почта» возобновила работу на деоккупированной части Херсонской области и открыла три мобильных отделения в Высокополье, Великой Александровке и Архангельском.