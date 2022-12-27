Один из двух крупнейших операторов почтовой связи, компания «Новая почта», существенно подняла тарифы на доставку с 1 января 2023 года.
Как сообщили в компании, стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково.
Посылки между отделениями и почтоматами по городу:
Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:
Кроме того, установлена доплата за доставку/забор курьером:
Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 гривен.
Также компания отменила плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении, и теперь она будет бесплатной. Раньше это стоило 20 гривен.
Напомним, «Новая почта» возобновила работу на деоккупированной части Херсонской области и открыла три мобильных отделения в Высокополье, Великой Александровке и Архангельском.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Один из двух крупнейших операторов почтовой связи, компания «Новая почта», существенно подняла тарифы на доставку с 1 января 2023 года.
Как сообщили в компании, стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково.
Посылки между отделениями и почтоматами по городу:
Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:
Кроме того, установлена доплата за доставку/забор курьером:
Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 гривен.
Также компания отменила плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении, и теперь она будет бесплатной. Раньше это стоило 20 гривен.
Напомним, «Новая почта» возобновила работу на деоккупированной части Херсонской области и открыла три мобильных отделения в Высокополье, Великой Александровке и Архангельском.