В 2022 году, военном году, в Николаеве родилось 1514 детей.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в отчете за 2022 год, опубликованном в газете «Южная правда».

В городе было принято 1 тысяча 502 родов.

Отметим, что, например, в 2020 году в городе родился 4 тысячи 401 ребенок, что примерно в три раза больше, чем в нынешнем году.

Напомним, во время блэкаута в Николаеве родился мальчик.

Также весной в селе Кандыбино Новоодесского района Николаевской области оккупанты, угрожая расстрелом, запретили девушке ехать рожать в больницу. Ее роды пришлось принимать по видеосвязи.