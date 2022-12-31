В 2022 году, военном году, в Николаеве родилось 1514 детей.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в отчете за 2022 год, опубликованном в газете «Южная правда».
В городе было принято 1 тысяча 502 родов.
Отметим, что, например, в 2020 году в городе родился 4 тысячи 401 ребенок, что примерно в три раза больше, чем в нынешнем году.
Напомним, во время блэкаута в Николаеве родился мальчик.
Также весной в селе Кандыбино Новоодесского района Николаевской области оккупанты, угрожая расстрелом, запретили девушке ехать рожать в больницу. Ее роды пришлось принимать по видеосвязи.
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В 2022 году, военном году, в Николаеве родилось 1514 детей.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в отчете за 2022 год, опубликованном в газете «Южная правда».
В городе было принято 1 тысяча 502 родов.
Отметим, что, например, в 2020 году в городе родился 4 тысячи 401 ребенок, что примерно в три раза больше, чем в нынешнем году.
Напомним, во время блэкаута в Николаеве родился мальчик.
Также весной в селе Кандыбино Новоодесского района Николаевской области оккупанты, угрожая расстрелом, запретили девушке ехать рожать в больницу. Ее роды пришлось принимать по видеосвязи.