В Новый год, 31 декабря, произошел еще один крупный обмен военнопленными — в Украину вернулись 140 защитников.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Среди них раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича, причем родители и сыновья, которые вместе находились в плену, а также наши бойцы из Бахмутского направления.

82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГНСУ. 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.

«Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе – не будет. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Добро пожаловать домой, дорогие», — отметил Андрей Ермак.

Напомним, освобожденный из плена военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Михаил Дианов рассказал, что россияне обращались с пленными из «Азовстали» как с животными и – раздевали, избивали, заклеивали скотчем и унижали.