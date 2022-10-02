Освобожденный из плена военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Михаил Дианов рассказал, что россияне обращались с пленными из «Азовстали» как с животными – раздевали, избивали, заклеивали скотчем и унижали.

Об этом он рассказал в интервью Sky News, пишет УНИАН .

Михаил Дианов был среди тех, кого россияне осадили на «Азовстали» в Мариуполе. В сентябре он наконец-то попал домой – в составе группы из 215 человек, которых удалось вернуть Украине во время последнего обмена пленными. Он также был среди тех, кого оккупанты держали в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, по которой ими же был нанесен удар.

Михаил Дианов называет это место концлагерем и рассказывает, как захватчики мучили пленных голодом.

— Они обращались с нами, как с животными. Есть было невозможно. В пищу давали 30 секунд. Через 30 секунд нужно было съесть все, что можно. Хлеб был умышленно очень жесток, ребята, которым выбили зубы, не успели поесть. Это было 30 секунд, а потом ты должен был остановиться. Потом ты должен был сразу встать и бежать. Так было все время, – рассказывает Михаил Дианов.

Военный также описал, как пленных бросали в одиночную камеру и пытали за то, что они подняли ягоду с земли и съели ее. Их били палками, применяли электрошокеры и втыкали иглы под ногти.

— Поверьте, после месяца голодания, когда закрываешь глаза, ты забываешь о семье, стране, обо всем. Единственное, о чем ты думаешь, – это о еде, – говорит он.

К тому же в этой тюрьме оккупанты держали в разы больше человек, чем она должна размещать. Вместо 150 в блоке – 800. Из-за постоянного пребывания в невероятной давке у Михаила начались проблемы с ногами – теперь ему тяжело ходить.

Четыре месяца пребывания в плену россиян изменили его до неузнаваемости. Боец похудел на 40 килограммов, а его состояние здоровья значительно ухудшилось.

Непоправимый ущерб нанесло то, что россияне почти не оказывали раненым пленникам нужную медицинскую помощь. На момент сдачи в плен у Михаила Дианова будет сломана правая рука. оккупанты провели опрометчивую операцию с помощью плоскогубцев и без анестезии. За время пребывания в плену из-за отсутствия медицинской помощи кость выросла полукругом.

Теперь ему нужно набрать 20 килограммов, прежде чем он сможет совершить коррекционную операцию на руке. А улучшение психического состояния, скорее всего, займет гораздо больше времени.

- Каждый травмирован. Я считаю себя психически сильным человеком, но для меня многие вещи потеряли свою ценность, – говорит Михаил Дианов.

Ранее николаевский морпех Артем Дыбленко, несколько дней назад освобожденный из российского плена, рассказал о пытках, которые ему и его собратьям пришлось пережить.

Напомним, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.