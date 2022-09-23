Фото Артема Дибленка на «Азовстали» и после российского плена.

Николаевский морпех Артем Дыбленко, несколько дней назад освобожденный из российского плена, рассказал о пытках, которые ему и его побратимам пришлось пережить.

Он опубликовал пост на своей странице в Facebook.

— Я вернулся. Если ад существует, то я побывал в нем дважды. Сначала Мариполь и «Азовсталь», которые российские п*дарасы буквально ровняли дом за домом, здание за зданием. Потом российское СИЗО, где российские п*дарасы пытались уже «разрушить» меня и сотни моих побратимов, — написал Артем Дыбленко.

Он рассказал, что в российском плену защитников Мариуполя постоянно избивали, били также и током, морили голодом.

— Били чем только можно – руками, ногами, палками, – били током, морили голодом. Четыре месяца, изо дня в день. Я не стану рассказывать в деталях, как проходил мой день. Поверьте, это было ад. Но я выстоял. Мои побратимы выстояли. Хотя кого-то уже нет в живых… — добавил он.

Артем Дыбленко рассказал, что планирует вернуться в строй и дальше защищать украинскую землю. Для этого ему нужна амуниция, ведь свою он сжег еще в Мариуполе, чтобы она не досталась российским захватчикам.

— Вы спрашиваете меня, чем мне помочь. Ниже публикую карты. Помощь можете отправлять туда. Я оставил в Азовстале всю свою амуницию, с которой прошел Донецкий аэропорт. Ну как оставил, сжег, чтобы п**арам не досталась. Ну и чтобы поскорее вернуться в строй. Война завтра не закончится, да еще и на россии новых «вояк» мобилизуют, — добавил он.

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Напомним, что николаевец Артем Дыбленко является участником обороны Донецкого аэропорта в 2014 году в составе 79-й десантно-штурмовой бригады, и защитником «Азовстали» в 2022 году в составе николаевской 36-й бригады морской пехоты.

Несколько дней назад Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.