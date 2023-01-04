Николаевщина получила 900 погонных метров труб для предприятий, обеспечивающих централизованное теплоснабжение.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Отмечается, что первая партия труб была получена благодаря сотрудничеству с проектом Энергетической безопасности USAID.

Их распределят между КП «Теплоснабжение и водоканализационное хозяйство» Южноукраинска и КП «Тепло-Сервис» Вознесенска.

— В общей сложности ожидается поставка около шести тыс. погонных метров стальных труб разных диаметров для нужд коммунальной теплоэнергетики Николаева, Южноукраинска и Вознесенска. В частности, для восстановления разрушенной инфраструктуры и обеспечения оперативного устранения возможных аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения, говорится в сообщении.

В конце прошлого года в рамках проекта ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» получили четыре тысячи погонных метров стальных труб.

Ранее сообщалось, что замена «съеденных» солями водопроводных труб в Николаеве обойдется не в один миллиард гривен.