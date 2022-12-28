Замена «съеденных» солями водопроводных труб в Николаеве обойдется не в один миллиард гривен.

Об этом сказал директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко в интервью ТРК «НИС-ТВ».

Как сообщалось ранее, в замене нуждаются более 240 километров труб. Борис Дуденко уточнил, что в данном случае говорилось только о трубах водоснабжения (без канализации) и только о стальных.

— Это только водопровод и это только участки стальных труб. У нас еще есть участки железобетонных, чугунных и пластиковых труб. К счастью, чугунные и пластиковые трубы не так поддаются воздействию соли. Больше всего страдают стальные трубы, поэтому мы их и выделили отдельно для того, чтобы в первую очередь ими заниматься. Также страдают железобетонные трубы. Уже сейчас мы видим расслоение бетона и коррозию арматуры, которая находится внутри этих труб. Поэтому у нас это будет следующая проблема, — отметил Борис Дуденко.

Он не смог назвать точной суммы замены водосетей, поскольку, по его словам, оценить стоимость очень сложно. Однако отметил, что речь идет о миллиардах гривен.

— Оценить в абсолютных цифрах его достаточно сложно. Потому что это разные проекты под разные участки замены. И они могут кардинально отличаться по стоимости. Если труба одного диаметра стоит одинаково, то процесс производства работ на разной глубине на разных углах поворота и в разных условиях может в разы отличаться по стоимости. Скажу так: мы говорим о миллиардах гривен, которых нет ни в государственном, ни в городском бюджетах, — добавил директор водоканала.

Ранее сообщалось, что в Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.

Напомним, Городской голова Николаева Александр Сенкевич призвал горожан подольше держать в тайне информацию о возобновлении поставок пресной воды, когда специалисты водоканала починят станцию водозабора из Днепра.