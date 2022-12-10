Городской голова Николаева Александр Сенкевич призвал горожан подольше держать в тайне информацию о возобновлении поставок пресной воды, когда специалисты водоканала починят станцию водозабора из Днепра.

Об этом Александр Сенкевич сказал в эфире национального телемарафона в субботу, 10 декабря.

— Я бы хотел обратиться к николаевцам. Даже когда они почувствуют, что вода в трубах перестала быть соленой, чтобы они не делали из этого радостей больших, потому что россияне снова что-нибудь такое сделают. Как можно дольше нужно держать эту информацию в секрете, - сказал Александр Сенкевич.

По состоянию на 10 декабря специалисты «Николаевводоканала» восстановили все поврежденные участки трубопровода из реки Днепр. Однако чтобы запустить пресную воду в Николаев, нужно починить станцию водозабора, которая расположена вблизи Херсона.

— Во-первых, станция обесточена из-за проблем с электроэнергией в Херсоне. Во-вторых, россияне, когда поняли, что мы отремонтировали трубы, разбомбили нашу станцию водозабора, поэтому мы ждем подключения туда электроэнергии и попытаемся реанимировать ее, чтобы запустить воду, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию МКП «Николаевводоканал», расположенную в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что бригады энергетиков восстановили высоковольтную линию, которая позволит залечить потребителей Херсонщины и поможет восстановить водоснабжение Николаева .

Напомним, ранее также сообщалось, что в скором времени завершатся работы по восстановлению централизованного водоснабжения в Николаеве. Ремонтникам нужно немного времени и стабильное электроснабжение , сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Как известно, 19 ноября Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило восстановление третьей локации поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ водовода «Днепр-Николаев», которым осуществлялись поставки воды из реки Днепр в Николаев.

Ранее стало известно, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.