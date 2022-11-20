Из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана, коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.

Об этом корреспондентам «Суспільного» рассказал генеральный директор Городского коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко.

По словам Бориса Дуденко, начато сотрудничество с «Обществом Красного Креста», «UNICEF».

Стоимость ремонта городской сети настолько масштабна, что его не осилит ни местный бюджет, ни государственный.

— Очень серьезная коррозия происходит и все наши трубы становятся непригодными для того, чтобы мы их использовали и подавали воду в город, — сказал Борис Дуденко.

Ранее сообщалось, что водопровод «Днепр — Николаев», поврежденный в результате российских обстрелов в апреле, будут ремонтировать как минимум две недели.

Напомним, российские войска еще в апреле 2022 года разрушили водопровод, из-за которого Николаев получал питьевую воду. Военные эксперты считают, что это произошло не в результате случайного попадания, а в результате умышленного использования взрывчатки.

Ранее «НикВести» писали, что вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое.

Больше информации о том, чем грозит горожанам употребление «технической» воды и что ждет жителей города дальше – в материале «Николаев. Город, держащий оборону юга, страдает от жажды».