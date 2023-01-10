Большинство украинцев считают, что Украина может стать членом Европейского Союза в ближайшие годы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «ИНФО САПИЕНС» по заказу Центра «Новая Европа».

Совокупно в возможность вступления Украины в Евросоюз как только закончится война» и в перспективе до 5 лет верят 82% опрошенных.

Наибольшая доля опрошенных – 30,8% – считают, что Украина может стать членом ЕС даже в ближайшие год-два.

26,9% убеждены, что это может произойти, как только закончится война; еще 24,4% – что это возможно через 4-5 лет.

Около 7% не берутся прогнозировать, сколько может занять движение Украины в ЕС.

6,1% полагают, что Украина может вступить в ЕС в перспективе 10 лет; 1,2% – в последующие 20 лет.

Опрос проводился с 16 по 25 декабря 2022 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (18 лет и старше). Структура выборки соответствует структуре населения по таким параметрам, как пол, возраст, размер населенного пункта и регион довоенного места жительства в соответствии с данными Государственной службы статистики на 1 января 2022 года. Опрос не проводился в АР Крым, г. Севастополь, а также в других временно оккупированных Россией территориях Украины, где украинские операторы не предоставляют услуги мобильной телефонной связи. Также опрос недостаточно охватывает уехавших за границу украинцев. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Напомним, что Саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля, официально подтвердила председательствующая в ЕС Швеция.