Кинбурнская коса больше находится под контролем оккупантов. Что касается херсонских островов, то постоянного контроля одной из сторон над ними нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгения Ерина в эфире телемарафона.

— В настоящее время, в принципе, это касается не только Потемкинского острова, это касается всей группы островов на этом направлении. Постоянный контроль над этими островами отсутствует, однако огневой контроль за ситуацией на этих островах со стороны Сил обороны продолжается. Кинбурнскую косу больше контролирует противник, – рассказал Евгений Ерин.

По его словам, благодаря огневому контролю украинских бойцов противник не может на Кинбурнской косе сосредоточивать большое количество войск.

— Поэтому говорить о каком-то определенном контроле со стороны оккупантов можно, но сказать, что это какой-то большой контроль — нет, — отметил Ерин.

Он объяснил, что освобождение и островов, и Кинбурнской косы возможно только при общем освобождении нашей территории.

—Отдельное освобождение косы нецелесообразно, потому что там открытая местность и огненное поражение со стороны противника может нанести больший вред, чем мы получим преимущества при освобождении этой территории, — подытожил Ерин.

Ранее сообщалось, что по освобождению Кинбурнской косы от российской оккупации будет означать начало нового этапа войны против российских захватчиков, цель которого — освобождение от российской оккупации территории на правом берегу Днепра, а также Крымского полуострова.