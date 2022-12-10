Освобождение Кинбурнской косы от российской оккупации означает начало нового этапа войны против российских захватчиков, цель которого — освобождение от российской оккупации территории на правом берегу Днепра, а также Крымского полуострова.

Такое мнение высказал военный эксперт, офицер военной разведки Фрэнк Ледвидж в своей колонке на The Conversation, перевод которой опубликовало издание НВ.

Комментируя заявления о том, что Кинбурнская коса, представляющая собой песчаную полосу, фактически определяет вход в речную систему Днепра и контролирует доступ из Черного моря в важный порт Николаев.

«Это само по себе может быть действительно жизненно важно. Из существующих портов Украины больше всего Одесса. Украина остро нуждается в альтернативной точке выхода в море для своего экспорта. Владение этим плоским участком земли позволяет тем, кто ее контролирует, направлять силы и, следовательно, влиять на юг и восток в Черном море. Именно так ее и использовали россияне с тех пор, как были захвачены в июне», - отмечает эксперт в своем блоге.

Он отмечает, что по любым нормальным военным расчетам любая попытка пересечь залив, взять Кинбурнскую косу и продвинуться на полуостров выглядела бы совершенно безнадежной.

«Попытка высадки десанта не предполагала бы возможности добраться до противоположного берега в нескольких километрах, не говоря уже о том, чтобы закрепиться на берегу и установить там какой-нибудь плацдарм», - пишет Фрэнк Ледвидж.

При этом он констатирует, что российские сухопутные войска находятся в плохой форме и не имеют возможности обеспечить свое присутствие для защиты на всех участках фронта сразу.

«Установив свое присутствие на Кинбурне, украинцы открывают, по сути, еще один фронт, пусть и узкий, создавая дополнительные проблемы для российских командиров, уже пытающихся развернуть ограниченные и плохо обученные силы», - пишет военный эксперт.

По его словам, если Украине удастся закрепиться на этой плоской, невнятной песчаной мели и создать плацдарм, с которого она сможет продвигаться вверх по полуострову (или если она уже это не сделала), это станет еще одним шагом в непрерывном продвижении Украины в Крым.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта, которые находятся на территории Кинбурнской косы.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого».

Ранее руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов. Пока это единственная территория Николаевской области, которая еще находится под российской оккупацией.

Также сообщалось, что вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье « НикВесты » «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».

Ранее сообщалось, что российские оккупанты не могут завезти на Кинбурнскую косу дополнительную технику или увеличить количество личного состава там.