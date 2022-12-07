Российские оккупанты не могут завезти на Кинбурнскую косу дополнительную технику или увеличить количество личного состава там.

Об этом сообщил 7 декабря в эфире национального телемарафона глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он отметил, что все заезды на косу находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. Однако оккупационные силы РФ по-прежнему остаются на Кинбурнской косе.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что освобождение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого».

Ранее руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов. Пока это единственная территория Николаевской области, которая еще находится под российской оккупацией.

Также сообщалось, что вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».